San Giusto Passerella e argini nuovi. Abitanti in rivolta per gli alberi tagliati

Lavori partiti a San Giusto per il rifacimento della zona sportiva. Dopo la firma a metà gennaio dell’atto di consegna dei lavori per le opere pubbliche di rigenerazione urbana finanziate con i fondi Pnrr, le ruspe sono entrate in azione. Non manca qualche protesta per l’abbattimento di un paio di pini accanto alla passerella pedonale sulla greve, ma nel complesso c’è attesa per capire come migliorerà l’aspetto dell’intera area dopo questa mano di nuovo.

La riqualificazione della passerella e degli argini lungo la Greve, anche sul lato di via Allende è il primo atto vero che segna il territorio. La passerella in cemento armato aveva non pochi problemi, soprattutto di degrado. Nel tempo i ferri dell’armatura sono usciti allo scoperto, tanto che a più riprese sono stati effettuati sopralluoghi per capire se ci fossero problemi di stabilità del manufatto (fortunatamente tutti con esito negativo). Le opere prevedono la sistemazione anche dell’anello sportivo, del campo da calcio negli impianti sportivi del quartiere (nell’area compresa tra via Neruda e via Ponte a Greve), e dell’area esterna del plesso scolastico della Spinelli, con la realizzazione di campi da gioco playground e il rinnovo completo delle piste di atletica leggera. L’investimento complessivo per la realizzazione delle opere pubbliche è di 2 milioni e 700 mila euro così suddivisi: 950 mila euro per passerella, argini e anello sportivo, 750 mila euro per il campo da calcio, un milione di euro per la riqualificazione esterna della scuola Spinelli.

La progettazione è stata eseguita da un raggruppamento temporaneo di imprese di Napoli e Potenza, secondo quanto stabilito dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia, di proprietà del Ministero per l’Economia, di cui si è avvalso il Comune di Scandicci come centrale di committenza per questo pacchetto di lavori. Su San Giusto resta aperto il nodo dello stadio, visto che con questo intervento si realizza recinzione e nuovo manto erboso, ma per quanto riguarda completamento delle tribune e adeguamento dell’impianto alle esigenze dello Scandicci calcio, non c’è ancora un’idea chiara di quello che il comune voglia fare.

Fabrizio Morviducci