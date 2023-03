San Giusto, lavori in piazza Cavour In scadenza l’ultimatum alla ditta

Se su via Aleardi i lavori procedono, ci sono problemi di non poco conto su piazza Cavour nel quartiere di San Giusto. Giovedì scade l’ultimatum del comune di Scandicci, che ha scritto alla ditta per sollecitare la ripresa dei lavori. Si sta lavorando per trovare una soluzione che permetta di ricominciare e possibilmente concludere per sollevare i cittadini del quartiere dai disagi che vanno avanti da mesi. In attesa della ripartenza dei lavori, si punta a ripristinare l’illuminazione pubblica e verificare la possibilità di recuperare, temporaneamente, posti dedicati alla sosta.

Sulla vicenda anche le associazioni di categoria, Confesercenti in prima battuta hanno chiesto al comune di trovare le forme più adeguate di ‘indennizzo’ per compensare, almeno parzialmente, i disagi aggravati da un ritardo imprevedibile e "difficilmente sostenibile per le attività dell’area".

I residenti e i commercianti, dopo la prima assemblea civica sul cantiere hanno chiesto all’amministrazione comunale di tornare periodicamente nell’area. Anche a San Giusto saranno fatti sopralluoghi e incontri mensili per un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle procedure necessarie per la ripartenza dei lavori che resta, ovviamente, la questione più importante.

F.Morv.