San Giusto Il quartiere in balia dei cantieri

"San Giusto, il quartiere dei cantieri". Non bastavano i ritardi (ormai siamo a più di un anno dall’apertura dei cantieri) nella sistemazione di piazza Cavour, e le difficoltà di via Orlando, stretta prima dall’interramento di un cavo ad alta tensione e adesso strozzata dai cantieri di una sistemazione urbanistica. Adesso c’è una novità, in piazza Cavour il cantiere ha raddoppiato. Da pochi giorni, dopo la conclusione dei sottoservizi e la realizzazione del fondo nell’area del giardino, sono iniziati i lavori per l’intervento sul lato di via Ponte a Greve per il riordino della sosta e della viabilità, con l’obiettivo di aumentare al massimo la tutela di chi si muove a piedi.

Sono molti i residenti che hanno espresso più di una perplessità, tanto che il caso è diventato anche politico: l’opposizione ha denunciato il fatto, chiedendo all’amministrazione di vigilare sul rispetto dei tempi nell’esecuzione dell’intervento. "Siamo ormai da più di un anno senza un giardino – racconta chi vive a San Giusto – adesso arrivano altre transenne. La piazza principale del quartiere è diventata praticamente arancione, in via Orlando siamo ancora lontani dalla conclusione".

Il nuovo assetto è sicuramente complicato, mancava anche l’attraversamento pedonale verso la scuola Pertini, problema risolto dopo il sopralluogo del comando della polizia municipale con soluzioni che garantiscano al massimo la sicurezza. Per far fronte alla riduzione temporanea della sosta dovuta ai cantieri, è stata confermata per il periodo dei lavori l’interruzione del supporto della polizia municipale al servizio di spazzamento strade, con la conseguente sospensione delle contravvenzioni per pulizia strade nella zona interessata dai lavori.

"Finalmente i lavori per la riqualificazione di piazza Cavour entrano nel vivo, è un momento importante perché presto è prevista la restituzione alla città di uno spazio pubblico di San Giusto rinnovato, più bello, più accogliente, atteso da tutti noi – dice l’assessore alle Opere pubbliche e vicesindaco Andrea Giorgi – questa fase porta inevitabilmente con sé alcuni disagi per chi vive e per chi lavora nella zona, per mitigare i quali siamo impegnati con il massimo della vicinanza ai cittadini e agli imprenditori".

"Altro che finalmente – ha detto Enrico Meriggi (gruppo misto di minoranza) – qui c’è il caos, e non sappiamo ancora neanche la cosa basilare, ossia quando chiuderanno questi lavori infiniti che creano disagio ai soli cittadini".

Fabrizio Morviducci