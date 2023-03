San Giusto è in ’gabbia’ "Il Comune ci risarcisca"

I lavori sono partiti a luglio 2022. Ma si sono fermati quasi subito perché sotto all’asfalto sono comparse tutte le tubature da spostare. Nei primi giorni di gennaio si sarebbe potuto anche ricominciare, ma in cantiere i residenti non hanno visto più nessuno. Il calvario dei residenti del quartiere è tutto qua. Con la piazza principale di San Giusto ‘immobilizzata’ dalle transenne, i commercianti sono stretti in una morsa, i residenti non hanno più parcheggio. La protesta va avanti da mesi. Ieri l’amministrazione ha incontrato i commercianti e i cittadini del quartiere.

"Ai cittadini e ai negozianti – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi – abbiamo prospettato delle soluzioni per fare fronte a quella che è un’emergenza che crea inevitabili disagi. Da una parte puntiamo ad aprire un tavolo con le associazioni di categoria per sostenere i commercianti in questa fase. Per lo stato della situazione, abbiamo già intimato alla ditta di ricominciare i lavori; in una lettera abbiamo scritto ufficialmente che rescinderemo il contratto se i lavori non partiranno entro il 23 marzo. Ovviamente le nostre azioni sono regolate dalla legge e a quella dobbiamo attenerci".

Alla riunione di ieri mattina erano presenti il presidente Confesercenti Scandicci Daniele Spinelli, il responsabile sindacale Area Metropolitana Francesco Chini, e con il vicesindaco Giorgi anche l’assessore al Commercio Andrea Franceschi. A questo punto gli uffici sono già al lavoro per verificare la soluzione migliore per riprendere i lavori prima possibile; nel frattempo sarà ripristinata l’illuminazione pubblica e prestate alcune attenzioni sull’area cantiere, verificando la possibilità di recuperare, temporaneamente, posti dedicati alla sosta. Nell’occasione Spinelli ha richiesto all’amministrazione comunale di valutare interventi di sostegno diretto ed indiretto alle attività interessate dal cantiere.

"Confidiamo – dice – che l’amministrazione trovi le forme più adeguate di ‘indennizzo’ per compensare, almeno parzialmente, i disagi aggravati da un ritardo imprevedibile ed onestamente, difficilmente sostenibile per le attività dell’area".

Infine è stato convenuto di rivedersi in prossimità dell’area cantiere, insieme ai commercianti dell’area, tra un mese circa per un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle procedure necessarie per la ripartenza dei lavori che resta, ovviamente, la questione più importante.

Secondo il progetto la piazza centrale di San Giusto sarà interamente pedonale, dall’area verde sino al fronte dei condomini e delle attività commerciali, grazie all’eliminazione del tratto di strada che la attraversa adesso; diventerà un giardino unico con nuovi alberi, un miglioramento della viabilità e dell’assetto della sosta, l’installazione di una batteria di cassonetti interrati, nuove panchine e il rinnovo dell’impianto di illuminazione pubblica. Almeno si spera.

Fabrizio Morviducci