San Giovanni Notte social I ’fochi’ in tutto il mondo

Lo spettacolo anche in diretta social. Come da tradizione a Firenze il 24 giugno – giorno di San Giovanni, patrono della città – tornano i ‘Fochi’: lo spettacolo inizierà alle 22 dal piazzale Michelangelo e durerà 40 minuti. Tutti a guardare dunque, con una possibilità in più, per chi non potrà essere fisicamente presente: è infatti prevista la diretta su Facebook, Youtube e sul sito della Società San Giovanni Battista. I ‘Fochi’ dunque anche online, in modo che proprio tutti siano in grado di ammirarli. San Giovanni significa poi una serie di iniziative organizzate dalla Società San Giovanni Battista, grazie anche al contributo di Fondazione Cr Firenze e al lavoro del Comune.

Le celebrazioni inizieranno alle 8.30 con il corteo della deputazione e con il corteo storico della Repubblica fiorentina per la consegna della croce di San Giovanni al sindaco di Firenze Dario Nardella. Alle 10, nel Battistero di San Giovanni, ci sarà l’offerta dei ceri mentre mezz’ora più tardi è in programma la messa celebrata dall’arcivescovo Giuseppe Betori. Al termine della celebrazione ci sarà la consegna della Croce di san Giovanni all’arcivescovo. Tra gli appuntamenti anche quello delle 21 con il concerto della banda dell’Aeronautica militare, diretto dal maestro Pantaleo Cammarano, che si esibirà in occasione del centenario della fondazione dell’Arma Aeronautica. Quest’anno poi dal 23 giugno al 28 luglio, presso i saloni dello Spazio filatelia di Poste Italiane (via Pellicceria 3) si terrà l’esposizione filatelica di Fabrizio Fabrini avente per tema "Giovanni il Battista, Patrono di Firenze. Percorso filatelico tra storia e arte".

"Grazie al contributo della Fondazione Cr Firenze e alla collaborazione del Comune di Firenze anche quest’anno, la Società di San Giovanni Battista, a conclusione dei festeggiamenti del patrono, la sera del 24 giugno, organizza i tradizionali ‘Fochi’ che, alle 22, dal piazzale Michelangelo saliranno in cielo per aprirsi in composizioni di luci multicolori", ha commentato Claudio Bini, presidente della Società San Giovanni.

"È motivo di grande gioia - ha dichiarato Luigi Salvadori, presidente di Fondazione Cr Firenze - poter partecipare per il secondo anno alle celebrazioni per la Festa del patrono San Giovanni dopo la pausa obbligata dalla pandemia".

Niccolò Gramigni