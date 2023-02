San Frediano Tutte le paure "Le nostre case a rischio"

di Gabriele Manfrin

"Non possiamo permettere che venga messa ancora a rischio l’incolumità nostra e delle nostre abitazioni: vogliamo continuare a vivere in questo quartiere, ma in sicurezza" tuonano i residenti di San Frediano. Tra accertamenti incompiuti, segnalazioni che continuano a aumentare e una paura diffusa, si è svolta ieri, con la presenza di oltre 50 cittadini, l’assemblea degli abitanti del quartiere, alle ex Leopoldine di Piazza Tasso.

Per la giornata di oggi è previsto un incontro con l’assessore Giorgetti e la riunione tra i residenti è servita per fare il punto della situazione sulle condizioni della via che ’rischia’ di essere riaperta al traffico dei mezzi pesanti, ed elaborare un dossier riassuntivo, da presentare direttamente al Comune, con le problematiche della strada nonché i danni subiti dalle abitazioni. "L’assessore ha chiamato e chiesto un incontro. – spiega Maddalena Maiorino – Vedremo cosa dirà ma dalle sue ultime dichiarazioni sembra che la via potrà essere riaperta ai bus e questo ci preoccupa" conclude.

I problemi nascono il 22 dicembre quando in Borgo San Frediano si apre una voragine nel mezzo della carreggiata. Nei giorni seguenti al cedimento gli inquilini delle abitazioni circostanti iniziano a notare crepe nei muri, portoni bloccati e danni agli scantinati. Nell’attesa di una soluzione la strada viene chiusa e il passaggio agli autobus impedito. Silvia Pedoni, portavoce del comitato, chiarisce:

"Son stati fatti due controlli con il georadar, tra via Cestello ed il civico 31 di Borgo San Frediano, non abbiamo accesso agli atti ma i controlli devono essere fatti su tutta la via. - continua - Il Comune ci intima di fare le perizie nonostante un verbale dei vigili del fuoco dica che i danni sono stati fatti dal cedimento del terreno e dal passaggio eccessivo, fino ad oggi le segnalazioni relative a danni e problemi, riguardano circa 40 immobili, ma siamo sicuri che ne arriveranno altre .- spiegano gli abitanti .- se riaprono strada abbiamo paura che ceda. Presente anche Antonella Bundu: "Abbiamo presentato in consiglio una serie di domande sulla fattibilità e sicurezza di riaprire la strada".

Alessandro Draghi (FdI): "I lavori sul ponte Vespucci sarebbero dovuti finire due anni fa, questo ha contribuito a sovraccaricare Borgo San Frediano".