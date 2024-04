San Frediano, sos buche: "Il disagio è quotidiano"

"Attenzione alle buche", è scritto a caratteri cubitali su alcuni volantini a firma dei comitati Tutela San Frediano e Oltrarno Futuro che stanno girando in questi giorni per il rione d’Oltrarno. "A seguito delle segnalazioni raccolte dai cittadini e non solo (molti pedoni, motociclisti e ciclisti sono caduti, riportando anche danni fisici e rischiando di essere investiti), invitiamo tutti gli abitanti di San Frediano e non solo a comunicare la propria esperienza alla mail [email protected]", si specifica poi nei manifestini.

Un’iniziativa che i due comitati hanno lanciato per sensibilizzare su un problema da anni lamentato dai sanfredianini, che ha avuto l’apice nell’apertura della voragine dello scorso dicembre e chiedere un repentino intervento strutturale all’amministrazione. "Basta passarci per rendersi conto che ci sono avvallamenti, uscita del manto stradale, marciapiedi che sono spezzati o che si sbriciolano – spiega Massimo Niccolai, uno dei membri del comitato Tutela San Frediano – Già sono stretti e c’è difficoltà a camminare, ma da una situazione pregressa strutturalmente non semplice, si va addirittura a peggiorare".

"Attendiamo che partano i lavori promessi in borgo San Frediano: c’è in progetto l’allargamento dei marciapiedi e il rifacimento di tutti i sottoservizi – continua Niccolai –. C’è bisogno di rimettere a posto questa via che è stata lasciata da tantissimi anni a se stessa e ha avuto il clou con la voragine pochi giorni prima di Natale. Il comitato Tutela San Frediano è nato proprio a seguito di quell’episodio, in funzione di trovare una soluzione a questa situazione drammatica. Oltrarno futuro invece lavora in modo più ampio su tante tematiche del quartiere, ma ha aderito all’iniziativa". "Stiamo raccogliendo nuovi episodi per testimoniare il disagio quotidiano – conclude –. Il problema principalmente è quest’asse portante, però anche diverse strade laterali necessitano di ristrutturazioni. Se qualcuno volesse aderire o ricevere informazioni può scrivere alla mail o venire al Portierato di quartiere al 53/r". Ma i lavori, come già precisato dall’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti sono già programmati per la prossima estate. "Gli uffici comunali hanno predisposto un progetto che, come concordato con il comitato, prevede l’ampliamento dei marciapiedi e il rifacimento dalla porta telematica a piazza del Carmine – aveva specificato Giorgetti –. Questo progetto comporta l’eliminazione degli stalli di sosta. In queste settimane sono emerse alcune perplessità soprattutto dalle categorie economiche in merito all’eliminazione della sosta, in particolare dei posti per il carico/scarico, vista la presenza di numerose attività. Pertanto, si sono resi necessari un approfondimento progettuale e ulteriori valutazioni per individuare una soluzione che tenga insieme le diverse esigenze. L’obiettivo è eseguire i lavori la prossima estate".

Carlo Casini