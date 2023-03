San Frediano non demorde Dai bus piccoli alla ztl prolungata La lista in sei punti per il Comune

Non si fermano le riunioni del comitato dei cittadini di San Frediano. Ieri i residenti si sono ritrovati nuovamente nella sala delle Leopoldine per fare il punto della situazione. Al centro dell’incontro il futuro del rione dell’Oltrarno. Gli abitanti hanno stilato una lista di sei punti, commentandoli con idee e proposte per la definitiva messa in sicurezza del quartiere, interessato a fine di dicembre da un importante cedimento della strada. “I bus devono essere piccoli, quelli di grandi dimensioni non devono passare”, spiegano in una nota. Gli abitanti, che attendono ancora delle risposte scritte da Giorgetti, sperano anche in un’estensione dell’orario ztl, oltre che nell’aumento di parcheggi alternativi nella zona. “Sembra che il bus turistico non passerà più da Borgo San Frediano, una piccola vittoria”, si consola una residente. Il comitato cittadino, si dice intenzionato a non fermarsi e avanza compatto chiedendo sicurezza.