San Francesco, Stimmate otto secoli dopo. L’omaggio di Firenze al Monte della Verna

LA VERNA (Arezzo)

Apertura solenne, al santuario de La Verna, dell’ottavo centenario delle stimmate di San Francesco. Proprio qui il 17 settembre 1224, festa dell’esaltazione della croce, Francesco ricevette i segni della passione di Cristo. La celebrazione, nella basilica del santuario, ha visto la partecipazione di tantissime persone. Dai ministri generali delle famiglie francescane, a tanti frati e religiose arrivate da varie parti d’Italia e del mondo, alle autorità istituzionali tra le quali il presidente della Regione, Eugenio Giani, il sindaco Dario Nardella e l’assessora alle confessioni religiose di Palazzo Vecchio Maria Federica Giuliani. Il vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca ha aperto la Porta Santa, che concede l’indulgenza, fino al 4 ottobre giorno di San Francesco. "La mia presenza qui da sindaco - ha detto Dario Nardella - rispecchia il significato profondo della vicinanza del popolo fiorentino alla comunità francescana della Verna, alla figura di San Francesco, che ricorda a tutti noi che con un periodo così drammatico il desiderio della pace non deve mai terminare. Per la sua esperienza di vita è un simbolo di pace e di libertà, il popolo fiorentino non dimenticherà mai il legame profondo con questo luogo, tanto caro al sindaco santo Giorgio La Pira, così come continuerà, e la mia presenza serve anche a questo, a coltivare la memoria e il messaggio di Francesco e a trasformarlo anche in azioni concrete che siano azioni rivolte alle persone più in difficoltà".

L’occasione del centenario delle Stimmate permetterà di avvicinare ulteriormente i fiorentini alla Verna? "Con la comunità francescana stiamo condividendo un programma di altissimo livello, coinvolgerà centinaia di giovani e per tutto l’anno continuerà a La Verna, ma anche a Firenze, non solo a Santa Croce ma in tanti altri luoghi. Attraverso la costruzione di questo programma abbiamo rinnovato il legame storico tra Firenze e La Verna e la nostra missione di protezione del santuario". Primo evento a marzo. "Sì, il primo marzo un grande dialogo sulla figura di Francesco sarà ospitato dal Salone dei Cinquecento, con testimoni e figure di prestigio". All’iniziativa “Le Stigmate di San Francesco tra la grande tentazione e il canto nuovo: tracce per un cammino“ parteciperanno oltra al sindaco Nardella, fra Massimo Fusarelli, ministro generale dei Frati Minori, e la direttrice de La Nazione Agnese Pini.