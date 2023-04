San Donnino cattura l’attenzione della politica

A San Donnino non c’è soltanto il problema sicurezza legato agli ospiti del centro di accoglienza gestito dalla cooperativa Il Girasole in convenzione con la prefettura. Come emerso dall’incontro con i cinque candidati a sindaco nell’ultimo confronto che si è tenuto a Spazio Reale nei giorni scorsi, anche la viabilità e il decoro urbano sono aspetti su cui i cittadini richiedono maggiore attenzione. In particolare la gente della frazione – 6000 in totale – vorrebbe la creazione di una zona a bassa velocità, massimo 30 kmh, nella parte centrale del paese, in sostanza dal semaforo alla confluenza con via del Fosso Secco con via Pistoiese e fino a dopo il ponte sul fosso, accanto alla Casa del Popolo. "È necessario introdurre mezzi di dissuasione o telecamere per far rispettare questi limiti, sia per i mezzi privati che pubblici. Spesso anche gli autobus lunghi viaggiano a velocità elevate" lamentano i cittadini. Per il candidato Leonardo Fabbri del centrodestra "chiederemo al prefetto di installare i dissuasori".

E sul lavoro fatto dalla precedente giunta per riqualificare la frazione, ricordando i tanti investimenti, "sono pronto a fare ulteriori sforzi per renderla ancora più viva, vissuta e illuminata". Ma oltre la viabilità su gomma, c’è quella su rotaia. "Ci batteremo subito per incrementare i treni in fermata" annuncia il candidato del centrodestra Paolo Gandola. Tra le sue proposte per valorizzare la frazione anche la realizzazione di un parcheggio a servizio di tutti i visitatori del Chico Mendes" e "incentivi economici ai negozi di vicinato". L’altro candidato del centrodestra, Antonio Montelatici ricorda che "i dissuasori sono vietati dal codice della strada, ma sicuramente serve un limite. Così come serve un nuovo parcheggio, a San Donnino come nelle altre frazioni".

Per il candidato civico Riccardo Nucciotti "si potrebbe pensare a realizzare attraversamenti rialzati e cartelli luminosi che segnalano la velocità. In primis, però, serve il buon senso a partire dai conducenti dei mezzi pubblici". Secondo Andrea Tagliaferri, candidato della sinistra e dei grillini, per migliorare la viabilità "bisogna creare nuovi collegamenti anche di mobilità sostenibile e soprattutto inserire la stazione di San Donnino nel circuito delle stazioni di Firenze, senza dimenticare la manutenzione di strade e marciapiedi".

Barbara Berti