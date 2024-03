San Donato, il comitato si ribella: "Mettiamo fine alla doppia gabella"

Una doppia gabella. Pagare i costi di mantenimento di un’area privata a uso pubblico. Ma trovarsi, ogni giorno a spendere oltre alle tasse sulla casa, anche gli oneri di quell’area che, secondo i residenti "non ha niente di privato". Si sentono fra l’incudine e il martello i membri del Comitato San Donato Firenze che raccoglie alcune delle 800 famiglie che abitano nell’area ex Fiat dove oggi sorgono il centro commerciale, il polo delle scienze sociali di Novoli e il parco di San Donato. Per capire le loro ragioni si deve riavvolgere il nastro agli anni dell’edificazione dell’ex area Fiat, quando, come acquirenti degli immobili edificati ciascuno compra una quota delle aree comuni indicate nella convenzione originaria stipulata tra Comune e Immobiliare Novoli e trasferisce la quota al Consorzio San Donato Est. La convenzione, in breve, prevede che le aree pedonali vengano destinate a uso pubblico pur essendo private. Mentre gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria restano a carico dei soggetti privati e pubblici presenti sull’area. Poi il polo sociale sboccia, si riempie di studenti, l’area commerciale diventa un formicaio di clienti e il parco un punto di riferimento per i fiorentini. Insomma il borgo verde di San Donato pullula di vita. "Per questo - scrive il Comitato - chiediamo il superamento dell’obbligo di mantenimento e conservazione di un’area che di fatto non ha nulla di privato, eliminando così l’iniqua doppia gabella". Il motivo? L’area è fiorita ed è un polmone di vita per la città, anche se di privato ha ben poco. "Negli anni - scrivono ancora dal Comitato - la funzione pubblica dell’area, con la presenza sempre più massiva dell’università, è diventata talmente rilevante da rendere assolutamente inidonea la definizione di ‘spazi privati ad uso pubblico’ e di conseguenza illogica la costituzione di un consorzio". Secondo i residenti cioè gli spazi non sono ormai di fatto più destinati in forma di privilegio a loro. Ai quali toccherebbe anche fare i conti con l’invasione degli spazi legata al grande flusso di persone, pagando in più per gli oneri di manutenzione. "E’ impossibile – concludono – giustificare anche da un punto di vista giuridico oltre che logico la presenza di un consorzio con questo compito".