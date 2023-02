San Donato, il borgo in fiore Colori e profumi nel paese del bello

Mettete dei fiori nelle vostre piazze e strade. Il Comune di Barberino Tavarnelle e la Pro Loco invitano cittadini e commercianti di San Donato in Poggio ad esporre e abbellire gli spazi esterni del paese con elementi floreali. Comune e Pro Loco promuovono la prima edizione di Borgo Fiorito, iniziativa per rendere più bella e accogliente la località, da poco entrata nella rete dei borghi più belli d’Italia. "Fiori che abbelliscono e adornano gli ambienti in cui viviamo – sottolinea il presidente della Pro Loco, Carlo Alberto Aquilani – . Una iniziativa aperta a tutti coloro che vivono all’interno delle mura del borgo, a iscrizione gratuita". Potranno essere adornati gli outdoor delle abitazioni, i balconi, le vie con fiori e piante scelti in base alle proprie preferenze. Sarà una giuria a valutare la migliore esposizione e la sistemazione degli spazi.

"Gli elementi che la giuria terrà in considerazione sono l’assortimento e la qualità delle piante, la combinazione dei colori e l’armonizzazione con il contesto dell’edificio, la presenza di elementi decorativi e la qualità dei supporti degli accessori e dei contenitori", spiega l’assessore al turismo Tatiana Pistolesi. L’evento si terrà fino all’11 marzo e per aderire c’è tempo fino al 5 marzo, anche per e-mail all’ufficio di informazione accoglienza turistica Iat di Palazzo Malaspina: [email protected]

Andrea Settefonti