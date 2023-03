San Donato è il "borgo più bello" E il merito è anche degli abitanti

di Andrea Settefonti

Un paese in festa, ieri, quello di San Donato in Poggio. C’erano tutti alla cerimonia di consegna dell’attestato che inserisce il paese nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia. "Siamo particolarmente orgogliosi di questo traguardo", ha detto il sindaco David Baroncelli durante l’iniziativa organizzata da Comune di Barberino Tavarnelle e Pro Loco di San Donato in Poggio del presidente Carlo Alberto Aquilani. "Il borgo merita il riconoscimento non solo per le peculiarità storico-artistiche e architettoniche e le radici millenarie, ma soprattutto per la vitalità e l’accoglienza della sua gente, dei residenti, della nostra comunità appassionata, dinamica e consapevole del proprio ruolo sociale e culturale che tiene in vita il paese".

Ieri pomeriggio per celebrare il riconoscimento piazza Malaspina era stata "vestita" di fiori per una infiorata realizzata dal Gruppo Pietre Vive della Parrocchia di San Donato in Poggio intorno al pozzo esagonale con la scritta San Donato in Poggio tra i borghi più belli d’Italia e al centro della piazza il nuovo stemma del Comune. Oltre ai fiori anche le eccellenze artigianali hanno fatto mostra a Palazzo Malaspina, edificio storico del XV secolo, fulcro istituzionale al centro di borgo, che resterà aperta anche oggi dalle 16 alle 19 dove saranno presenti i partecipanti al progetto "Tradizione artigiana" e le ricamatrici del Punto Tavarnelle. Inoltre nel corso dell’evento è stato presentato un video promozionale dedicato a San Donato in Poggio, realizzato dall’amministrazione comunale con i volti, le storie, la passione e il senso di appartenenza al territorio dei cittadini residenti. Tra i protagonisti indiscussi anche gli allestimenti floreali allestiti dagli abitanti davanti alle loro abitazioni. I migliori, che hanno concorso all’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di San Donato in Poggio e dal Comune "San Donato Borgo Fiorito" sono quelli di Felicita Dory, Daniela Gianni e Roberto Ambrogi. Ai primi tre classificati sono andati i premi offerti dal Ristorante La Toppa, la Macelleria Parti e la Filarmonica Giuseppe Verdi di San Donato in Poggio. Ieri, a tutti i partecipanti all’iniziativa, la Pro Loco di San Donato in Poggio ha offerto un aperitivo, accompagnato dalla degustazione delle produzioni vinicole, messe a disposizione dalla locale Associazione Viticoltori.