San Donato, domenica storta. La Sangiovannese ringrazia

SAN DONATO TAVARNELLE

1

SANGIOVANNESE

2

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Manzari; Sichi (80’ Petronelli), Nobile, Videtta, Frosali (46’ Chiti); Marianelli, Calamai, Papalini (46’ Bocci); Barazzetta (59’ Oitana), Neri, Bellini, all. Collacchioni.

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Farini, Antezza, Masetti; Pertica (52’ Nannini), Massai (90+1’ Di Rienzo), Baldesi, Romanelli (62’ Disegni), Gianassi; Benucci (90+1’ Caprio), Rotondo (84’ Bartolozzi), all. Rigucci.

Arbitro: Kovacevic di Trento.

Marcatori: 25’ Rotondo, 38’ Benucci, 51’ Sichi.

TAVARNELLE - Amara sconfitta per il San Donato Tavarnelle nell’incontro casalingo con la Sangiovannese. Smarrito e con poche idee, concede troppo nel primo tempo e non basta quanto meno per pareggiare la partita una poco più che sufficiente prestazione nella ripresa. E pensare che nei primi minuti i chiantigiani si erano avvicinati alla porta di Barberini, poi però il San Donato Tavarnelle iniziava a rarefarsi, con la Sangiovannese che prendeva coraggio e al 25’ andava in vantaggio con Rotolo in contropiede. È sterile la reazione del San Donato Tavarnelle: al 35’ Calamai calcia al volo e la palla sibila accanto al palo di sinistra. E al 38’ la Sangiovannese raddoppia. Azione fotocopia del vantaggio, in contropiede si apre una prateria sulla sinistra stavolta a scappare dalla sinistra è Benucci e ancora in diagonale raddoppia. Nella ripresa subito due cambi tra i gialloblù con Bocci che si porta sulla linea d’attacco e Bellini retrocede leggermente. La mossa sembra funzionare e al 51’ il San Donato Tavarnelle accorcia: dopo una azione prolungata Bocci tira e la palla si stampa sul palo, poi finisce a Sichi che non ci pensa due volte e con gran tiro al volo poco dentro l’area, infila il pallone sotto la traversa. Il San Donato Tavarnelle sembra rianimarsi e prova quanto meno a pareggiare. Ci sono anche 7 minuti di recupero, ma la partita finisce 1-2.

Andrea Settefonti