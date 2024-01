San Donato, che colpo. Neri stende la capolista

SAN DONATO TAVARNELLE

1

SERRAVEZZA POZZI

0

SAN DONATO TAVARNELLE (4-1-4-1): Manzari, Sichi , Chiti , Videtta (44’ Forconi), Frosali, Calamai, Barazzetta (74’ Di Blasio), Marianelli , Petronelli (65’ Bellini ), Papalini (56’ Belli), Neri (79’ Oitana). All.: Collacchioni.

SERAVEZZA POZZI (4-2-3-1): Lagomarsini, De Ferdinando (80’ Conti s.v), Lopez (58’ Potzolu), Mannucci, Nannetti, Bedini, Granaiola (85’ Simonetti s.v.), Brugugnone (58’ Sforzi), Loporcaro (72’ Delorie), Camarlinghi, Benedetti. All.: Amoroso.

Arbitro: Palmieri di Brindisi

Reti: 23’ Neri (rig).

TAVARNELLE - Vittoria sofferta, tutta cuore per il San Donato Tavarnelle che ieri al Pianigiani ha battuto per uno a zero la capolista Seravezza. Ha deciso un rigore al 23’ per atterramento di Petronelli da parte di Brugugnone e realizzato da Neri. Per il resto il San Donato Tavarnelle ha provato prima a raddoppiare e al 55’ non ha avuto fortuna con il tiro a botta sicura di Barazzetta deviato involontariamente da Frosali. E poi ha difeso strenuamente il vantaggio soprattutto nella seconda metà del secondo tempo quando è calato fisicamente e il Seravezza sembrava fosse sul punto di trovare quanto meno il pareggio. I lucchesi hanno tentato vari cambi di modulo per finire con un 3-2-5 che tuttavia non ha dato risultati grazie anche alla buona prestazione di Manzari che si è fatto trovare pronto nei momenti importanti. Come al 33’ e al 47’ su tiri di Camarlinghi: il primo neutralizzato in due tempi, il secondo deviato sopra la traversa con un colpo di reni. O all’82’ quando blocca un tiro di Potzolu. Il San Donato Tavarnelle era andato vicino al gol già nel primo minuto con un diagonale di Petronelli salvato sulla linea da un difensore del Seravezza Pozzi. Poche emozioni nei secondi 45 minuti e i gialloblù si portano a casa tre punti preziosi.

