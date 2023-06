San Casciano, mano pesante del Comune contro i furbetti della spazzatura, multe per 2400€

Quattro persone ’beccate’ a gettare i rifiuti in maniera errata. E per loro sono scattate le multe: in tutto 2400 euro per abbandono di rifiuti in alcuni dei punti più sensibili del territorio. Dunque mano pesante del Comune di San Casciano che mette un freno ai furbetti della spazzatura. Le aree più colpite dal fenomeno sono tutte, zone di campagna e centri abitati. Al centro del giro di vite ci sono gli atti di inciviltà, testimoniati dalla presenza di rilevanti quantità di sacchetti della spazzatura lasciati al di fuori dei cassonetti e conferiti non correttamente dai cittadini. Tra le diverse zone prese di mira ci sono le aree decentrate ma anche vie e centri abitati, transitati e frequentati, come via XXVII Luglio nel capoluogo. L’amministrazione comunale ha deciso di intensificare gli interventi di monitoraggio per arginare i gesti incivili. Negli ultimi giorni sono stati identificati e multati quattro cittadini.