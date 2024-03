"San Casciano, è emergenza sicurezza"

Una serie di furti a Cerbaia e Spedaletto e la candidata sindaco della coalizione di centrodestra, Benedetta Venezia (in foto), chiede di alzare il livello di guardia: "È inaccettabile la mancanza di sicurezza. Sono stata contattata da numerosi cittadini delle frazioni in quanto nei giorni scorsi vi sono stati numerosi furti nelle abitazioni con conseguenti gravi danneggiamenti". L’avvocato Venezia spiega come il 21 febbraio "nella zona Faltignano - Spedaletto si sono verificati cinque tentativi di furto in abitazione. Sono stati rotti due cancelli automatici in due abitazioni distinte. E la domenica successiva, di notte, altri due tentativi nel centro di Spedaletto. Furti che sono avvenuti anche a Cerbaia e in tutti i casi quasi sempre con persone all’interno delle abitazioni". Ed è per questo che, sottolinea "i cittadini hanno espresso una alta preoccupazione per tale situazione che rende gli stessi inermi a situazioni non gestite e fuori controllo, soprattutto nelle frazioni". Per Venezia "tale situazione non può essere gestita più con sole parole, le istituzioni devono proteggere il cittadino ed in questo caso il Comune deve far sì che lo stesso possa vivere tranquillo nella propria abitazione utilizzando tutti gli strumenti per prevenire tali fatti".

