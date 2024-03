San Bartolo, nuovo gestore dell’area verde

E’ cambiato nuovamente il gestore dell’area verde di Pian di San Bartolo. Lo spazio pubblico, dotato di campetto sportivo e palazzina, è stato dato in concessione al Motoclub Fiesole "Bruno Graziani", che lo sta utilizzando per attività di educazione stradale. Lo ha spiegato il sindaco Anna Ravoni (nella foto), in risposta alla interrogazione del consigliere comunale Fabrizio Baroncini, che lamentava degrado nella zona. Il rilancio della Polisportiva Valle del Mugnone, che aveva rilevato il complesso abbandonato da anni , si è infatti arenato. Bocciata sul nascere la proposta di convertire il campetto per il gioco del padel, era stata quindi provata la strada del calcio camminato, disciplina che permette di giocare in sicurezza a persone "over" . Ma anche questa proposta non ha avuto seguito e la Pvm si è ritirata. Come ha ricordato il sindaco, da settembre l’impianto sportivo di Pian di san Bartolo è stato quindi affidato al Motoclub Fiesole "Bruno Graziani" che ha provveduto e provvede ancora, a investire per riaprire al più presto il campetto. La palazzina invece ospita un centro di riabilitazione trapiantati del Dipartimento di Medicina dello Sport dell’Università

D.G.