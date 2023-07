Sammezzano La consegna del silenzio

Tutto tace dopo la notizia del fallimento della proprietà di Sammezzano. Dopo l’affidamento delle sorti del castello e di tutti i suoi beni al curatore fallimentare, nessuna istituzione commenta. Eppure su questo castello da favola, il suo parco, i suoi immobili c’erano tante aspettative: quando oltre 20 anni fa la società italo-inglese Sammezzano Castle Srl acquistò tutto il prezioso pacchetto all’asta, l’obiettivo era di recuperarlo come resort di lusso. Non un bene pubblico, ma comunque un luogo vivo, dove attrarre turismo e lavoro. Niente di tutto ciò è accaduto per il castello in stile orientale tanto voluto dal Marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona nella seconda metà dell’800 e fino a 30 anni fa luogo di vacanze vip, ma anche location di matrimoni, spot e film. Soprattutto è un bene prezioso, affascinante, unico, che è nel cuore di tutti i valdarnesi e ben oltre. Sarebbe anche un ottimo catalizzatore turistico e culturale: ogni volta che i volontari e il Fai ne aprono le porte, i posti disponibili per le visite si esauriscono nel giro di pochi minuti. Le promesse della proprietà alla Regione e alla Soprintendenza di una manutenzione straordinaria per toglierlo dallo stato di pericoloso degrado in cui si trova, sono rimaste vane. La proposta di legge Sgarbi per l’acquisto da parte dello Stato, che aveva suscitato tanto entusiasmo, pure. Tutto vanificato. Sammezzano torna sul mercato. Ma non a poco prezzo, visto il valore di tutta la proprietà, parco incluso, e soprattutto i costosi lavori da fare. Davvero qualcuno lo acquisterà o resterà un assurdo spreco quale splendido monumento al degrado? Tutto tace.

Manuela Plastina