Sammezzano in assenza di un futuro volge gli occhi al passato glorioso

di Manuela Plastina

Sul futuro di Sammezzano tutto tace. C’è una lettera di intenti inviata dalla proprietà alla Regione, nella quale si promettono lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su castello, casina di caccia, portale dei cani, gallerie, ghiacciaia e parco. C’è una proposta di legge (primo firmatario Vittorio Sgarbi) per "l’acquisto del castello da parte dello Stato, per la sua tutela e per la sua destinazione a fini di pubblico interesse" con la conferma del ministero di "compatibilità della richiesta" dichiarata dal ministero. C’è l’attenzione da parte del Fai, che lo piazza sempre in cima alla classifica dei "Luoghi del cuore". Ma ancora non ci sono atti concreti per un futuro di fruibilità. Allora si guarda al passato glorioso della dimora, che fino a pochi decenni fa era un hotel e un ristorante di lusso: il Comitato FPXA – Sammezzano giovedì 30 marzo organizza al Circolo Arci di Leccio una cena con i piatti locali che venivano serviti nel ristorante del castello negli anni ’70. Inoltre saranno proiettati spezzoni di film (alcuni inediti) girati al suo interno. All’incontro, curato da Moreno e Carlo Menicatti, partecipano cuochi, camerieri e addetti che hanno lavorato nel ristorante. Ma l’entusiasmo è tale attorno a Sammezzano, che i posti sono già esauriti. Ci sono altri due appuntamenti in programma: il 19 aprile "L’importanza degli agrumi: dai Medici alla Bizzarria Panciatichi", e l’11 maggio la presentazione della tesi di laurea "L’Alhambra di Firenze. L’ultima oasi della borghesia".