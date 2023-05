Sambuca Pistoiese lascia la Toscana? Giani: “No, nessuna possibilità”

Firenze, 8 maggio 2023 – Sambuca Pistoiese lascia la Toscana e va all'Emilia Romagna, passando dalla provincia di Pistoia a quella di Bologna? “No, non c'è nessuna minima possibilità”. A dirlo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha commentato la proposta del sindaco Fabio Micheletti che ipotizza un referendum comunale per il trasferimento. "Se le Regioni si mettono a fare un confronto sul loro gradimento, vorrà dire che andremo a rivendicare all'Emilia Romagna il fatto che 11 comuni della Romagna Toscana sono stati toscani per cinque secoli - ha aggiunto Giani .- Questo non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Le Regioni devono rimanere così come sono e devono vivere i processi di valorizzazione della Toscana diffusa. Raccolgo il messaggio che dà il sindaco di Sambuca Pistoiese, voglio andare personalmente con lui in municipio e a vedere quelle frazioni che vivono sacrificio e disservizio". Giani ha poi evidenziato che "mi è stato assicurato che la sua non voleva essere una polemica contro di me, ma un ragionamento oggettivo sui disservizi di aree di confine. La raccolgo come una sollecitazione positiva. Cercheremo di fare per Sambuca quella che è necessario per attenuare il senso di disagio".