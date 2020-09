Pontassieve (Firenze), 10 settembre 2020 - Alcune centinaia di messaggi, molti dei quali con offese sessiste, hanno invaso nelle ultime 24 ore il profilo personale e la pagina istituzionale su Facebook di Monica Marini, sindaco di Pontassieve.

Due giorni fa Marini aveva condiviso un post dell'associazione PontassieveFutura che si concludeva con la frase «Matteo Salvini, almeno per noi, non è un ospite gradito», prima che il leader leghista, ieri in città per un comizio, fosse aggredito da una donna originaria del Congo.

«Esprimo a Monica Marini la solidarietà di tutta la Cgil e la mia personale da donna», ha scritto su Fb Paola Galgani, segretaria della Camera del Lavoro di Firenze. «L'ondata di insulti all'indirizzo della sindaca di Pontassieve - dichiarano in una nota il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e l'amministrazione comunale - è inaccettabile e insensata, frutto dell'odio, abilmente cavalcato anche da alcune forze politiche, che da troppo tempo inquina la discussione e il confronto».

«Massima solidarietà» dal coordinamento metropolitano di Firenze del Pd a Monica Marini. «Ieri abbiamo stigmatizzato quanto accaduto al segretario della Lega mentre era a Pontassieve - dice Marco Recati, segretario metropolitano Pd - e oggi allo stesso modo condanniamo con fermezza gli attacchi che sta ricevendo Monica Marini». «Tutta la comunità delle donne e degli uomini democratici - prosegue il segretario dell'Unione comunale Pd di Pontassieve, Tommaso Valleri - esprime solidarietà a Monica per i vili attacchi che sta subendo da ieri».