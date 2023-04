Salvini a Campi "Una giornata memorabile"

Oggi alle 10 farà il suo ritorno a Campi, Matteo Salvini. L’appuntamento con il ministro delle Infrastrutture è in piazza Dante, al caffè Dante, per la manifestazione della Lega a sostegno del candidato sindaco di coalizione Paolo Gandola. "Sarà una giornata memorabile, – dice il segretario provinciale della Lega Federico Bussolin – la presenza di Salvini a Campi certifica la voglia della Lega e dei campigiani di scrivere una pagina nuova per il Comune".

E aggiunge: "Insieme al candidato sindaco Paolo Gandola siamo certi di dare le risposte urgenti che da anni il territorio aspetta, cominciando da un maggiore impegno in tema di sicurezza. Sarà proprio con Salvini che toccheremo, poi, un altro tema essenziale per Campi Bisenzio, quello delle infrastrutture. La Lega conferma quindi la volontà di dare un forte contributo per la vittoria del buonsenso e del buon Governo a Campi Bisenzio". Salvini era già stato a Campi nel giugno 2018, sempre in occasioni delle elezioni amministrative. Quella volta per sostenere la candidata del centrodestra Maria Serena Quercioli. B.B.