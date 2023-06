Salviamo Firenze", Richiesta di Accesso agli Atti a Palazzo Vecchio"

Il comitato ‘Salviamo Firenze’, nato per "denunciare gli interessi speculativi in città", aveva detto di voler andare avanti, annunciando per settembre una consultazione popolare sugli studentati e gli affitti, quesiti che avevano ricevuto parere negativo dagli esperti e portato la giunta a fare una delibera per superare tali quesiti. Adesso il comitato ha annunciato di aver fatto una richiesta di accesso agli atti a Palazzo Vecchio "per fare chiarezza sull’iter". Massimo Torelli, tra i promotori, si fa sentire: "Nardella aveva dichiarato di essere disponibile a un incontro ma non c’è ancora stato alcun passo avanti. Al presidente Milani la richiesta di informazioni è stata inviata il 9 giugno e non è arrivata risposta". Da Palazzo Vecchio si conferma la disponibilità a un incontro, ma si fa notare pure che il comitato ha sì fatto l’accesso agli atti, ma senza concrete aperture per un confronto.

Ni. Gr.