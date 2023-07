Salvata l’anatra ferita al Duomo Ora potrà proseguire verso Nord

Lo scorso 7 aprile degli operai dell’Opera di Santa Maria del Fiore che stavano controllando il sistema di raccolta delle acque piovane sulle terrazze sotto al Cupolone del Brunelleschi, trovarono un’anatra marzaiola ferita a un’ala, incastrata tra il muro e la gronda. Immediatamente la presero con delicatezza e la portarono a terra, cercando un veterinario che se ne potesse occupare. Era il venerdì di Pasqua, trovare qualcuno era difficile; nonostante ciò rispose all’appello il Centro recupero rapaci del Mugello: un volontario scese in città e la portò nella struttura.

Da quanto ipotizzarono i veterinari esaminando le ferite, il volatile, che stava viaggiando con il suo stormo, è stato attaccato da un falco, rapace qui affatto raro visto che da tempo una colonia vive tra la Cupola e il Campanile di Giotto. Le condizioni apparivano gravi perché oltre all’ala rotta, c’erano dei traumi interni, dovuti non solo all’attacco, ma anche alla caduta: le speranze di riuscire a salvarla erano poche.

Ma ieri l’uccello è finalmente tornato a volare: dopo oltre tre mesi di cure, i volontari l’hanno liberato nei pressi dell’Oasi naturalistica di Gabbianello nel Mugello. Gli esperti del centro Lipu mugellano hanno valutato che l’anatra era finalmente guarita e autonoma. Lo rende noto l’Opera del Duomo, rallegrandosi del lieto fine di questa storia che sembrava condannata a un finale triste.

La simpatica bestiola potrà così volare verso l’area paleartica, dal Nord Europa ai Pesi Baltici fino alla Russia e alle isole dell’estremo Nord del Pacifico, dove raggiungerà la sua specie per passare l’estate al fresco; e dove forse farà ancora in tempo a trovare l’amore e mettere al mondo tanti anatroccoli: deporrà dalle otto alle undici uova da cui dopo 21-23 giorni usciranno i pulcini. Li crescerà in un nido costituito da un cumulo reso caldo e comodo da un letto di erba e piume, nascosto nella vegetazione folta per metterli al riparo dai predatori e sempre vicino a stagni, fiumi e laghi dove mamma anatra andrà a procurare la pappa: granchi, gamberetti, piccoli pesci, insetti, molluschi e, siccome bisogna imparare a mangiare anche un po’ di verdura, pure piante acquatiche e semi. In 35-42 giorni insegnerà loro a volare e così all’arrivo del freddo, saranno pronti anche loro a lasciare i paesi freddi per andare a svernare dall’altra parte del mondo nell’Africa sub sahariana, o forse nel subcontinente indiano o persino nell’Asia sudorientale. Le anatre marzaiole infatti in Italia sono di passaggio e solo raramente diventano stanziali.

Carlo Casini