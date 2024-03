Salute mentale Grido delle famiglie: "Si riapra il centro dentro la Asl"

"Il Comune faccia di tutto per riaprire il Centro di salute mentale che fino a prima dell’alluvione era ospitato nei locali della Asl in via Rossini": si alza forte la richiesta dei familiari dei circa duemila pazienti (di Campi, Signa e Calenzano) che a causa della piena dello scorso novembre si sono visti costretti a far spostare i loro cari presso i locali messi a disposizione dalla Pubblica Assistenza in via Orly. Ne abbiamo incontrati alcuni: "Sia chiaro – ci tengono a dire -, niente contro l’associazione che ringraziamo per la disponibilità. Però non è la stessa cosa di via Rossini i cui locali riuscivano a offrire i servizi di cui i nostri figli necessitano". Locali che comunque sono di proprietà di un privato, anche questo un aspetto che è giusto sottolineare. Quella di via Orly, almeno per come è strutturata in questo momento, è stato detto fin da subito, è una soluzione provvisoria, in attesa che proprio qui venga realizzata la ‘Casa della salute’. Una soluzione provvisoria, ma sulla quale l’amministrazione comunale ha concentrato fin dall’inizio la propria attenzione. Tre gli incontri che in queste settimane hanno messo di fronte famiglie, azienda sanitaria e Comune, tutti rivolti, come ha ribadito l’assessore alle politiche sociali Lorenzo Ballerini, "a intraprendere tutte le strade necessarie per soddisfare le esigenze di chi, suo malgrado, si trova costretto a ricorrere al Centro". L’ultimo giovedì scorso, al termine del quale l’assessore ha offerto la propria disponibilità a incontrarsi di nuovo nelle prossime settimane.

"Che ci siano delle criticità è evidente – ha detto Ballerini -, ma ci sono due aspetti che mi preme sottolineare: bisogna considerare, infatti, che tutti i servizi nel loro complesso sono ancora in una fase di emergenza, ma al tempo stesso è giusto anche ricordare che il 90 per cento di ciò che prima dell’alluvione era a disposizione della cittadinanza in via Rossini, adesso è già disponibili in via Orly. Ad aprile, abbiamo la data, in via dei Bruni arriveranno ostetricia e ginecologia oltre a uno sportello amministrativo della Asl. Per quanto ci riguarda, abbiamo già chiesto alla Pubblica Assistenza la disponibilità di altre due/tre stanze che, una volta concesse, sarà l’Azienda sanitaria, con cui abbiamo un rapporto aperto e costruttivo, a decidere eventualmente come utilizzare".