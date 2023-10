Salute, giornata della prevenzione. Torna la rassegna Lions in piazza

Un’occasione preziosa per chi ha difficoltà ad attendere i tempi lunghi della sanità pubblica o ad accollarsi i costi di una visita o un esame da effettuare privatamente. Oggi, con orario 9,30-12,30 al mattino e 14,30-17,30 il pomeriggio nella centralissima piazza della Chiesa, tornerà la manifestazione “Lions in piazza“ organizzata dal Lions Club Sesto Fiorentino con la possibilità di effettuare, gratuitamente, visite specialistiche ed esami. Una giornata dedicata alla prevenzione e all’educazione sanitaria realizzata grazie alla disponibilità dei volontari Lions e di altre associazioni che saranno in piazza (ad esempio la Misericordia e la Croce Rossa di Sesto Fiorentino) e a una serie di medici specialisti. In particolare, sarà possibile sottoporsi a visita cardiologica con ecg, visita dermatologica, misurazione pressione arteriosa, prevenzione del diabete con misurazione glicemia, visita ortopedica, visita oculistica. Non occorrerà prenotarsi: basterà presentarsi in piazza ed effettuare una registrazione. L’iniziativa viene proposta dal Lions Club Sesto Fiorentino dal 2013 e ogni anno i numeri sono stati davvero importanti.

Sandra Nistri