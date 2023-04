Salute, con Lilt Firenze mille visite in un anno per combattere i tumori

Firenze, 19 aprile 2023 - Quasi mille visite di prevenzione, 6500 ore di riabilitazione, 900 persone coinvolte in progetti nelle scuole. Sono alcuni numeri che raccontano parte dell'attività di Lilt Firenze nel 2022. Dati che raccontano l’impegno nella lotta ai tumori e nella cura dei malati, che è stato possibile anche grazie alle donazioni del 5xmille. Grazie alle tante persone che hanno scelto la Lilt Firenze come beneficiaria di questa quota Irpef, l’anno scorso sono stati ricevuti 43.304 euro, che hanno permesso all’associazione provinciale di Firenze della Lega Italiana per la lotta contro i tumori di sostenere le proprie attività istituzionali e di incrementarle. Le visite hanno riguardato la prevenzione dermatologica, senologica e urologica. Nell’assistenza domiciliare sono stati utilizzati 1780 ausili sanitari per pazienti in fase avanzata di malattia e sono state effettuate 6500 ore di attività a sostegno dei pazienti oncologici per la riabilitazione fisica e psicologica presso il Cerion Ispro-Lilt di Villa delle Rose. In più sono stati coinvolti oltre 900 alunni docenti e genitori in progetti di prevenzione primaria nelle scuole superiori di Firenze e provincia. “La nostra attività si concentra sull'assistenza a chi è già malato per garantire le cure migliori possibili, ma anche sulla prevenzione, il più grande alleato che abbiamo, perché la diagnosi precoce e stili di vita sani in molti casi fanno la differenza” commenta Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze. “In questo percorso cerchiamo di coinvolgere le giovani generazioni partendo dalle scuole con un lavoro capillare di sensibilizzazione negli istituti del territorio per raggiungere i ragazzi ma anche le loro famiglie”. Per donare il 5×1000 dell’Irpef a Lilt Firenze e dare un contributo alla lotta contro il cancro, basta firmare nella casella riservata agli Enti del terzo Settore della dichiarazione dei redditi, e indicare il Codice Fiscale 94051880485.

Nic.Gra.