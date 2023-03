Saldo fatture, il Comune è virtuoso Pagate 9 giorni prima del limite

Anche Impruneta fa parte di quei Comuni virtuosi che pagano i propri fornitori prima dei termini massimi previsti dalla normativa. La legge prevede di saldare le prestazioni entro 30 giorni; l’amministrazione imprunetina riesce a farlo con una media di 23. "Negli anni abbiamo svolto un duro lavoro per ripristinare gli equilibri di bilancio che ormai da tempo erano venuti meno – dice il sindaco Alessio Calamandrei -. Fra questi c’è anche il rapporto con i fornitori: spesso parliamo di piccole e medie imprese, per lo più del territorio. È doveroso stare all’interno del mese per i pagamenti per rispettare anche i loro tempi e le eventuali difficoltà economiche". Auspica che "nei prossimi anni i tempi saranno ulteriormente ridotti, vista la situazione di bilancio in cui siamo adesso", in scadenza ormai del suo mandato amministrativo. I dati sulla tempestività dei pagamenti riguardano il 2022. A fronte di amministrazioni in Italia che non riescono a rispettare la scadenza del mese, nel territorio fiorentino, oltre a Impruneta ci sono altre realtà virtuose, come Bagno a Ripoli che paga con ben 15 giorni di anticipo, Firenze con 11 giorni in meno, Scandicci 9 giorni prima.

Manuela Plastina