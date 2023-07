Saldi, Cna: “Ogni fiorentino spenderà 150-160 euro. Per i commercianti, solo una piccola boccata d’ossigeno”

Firenze, 5 luglio 2023 – Domani, 6 luglio, scatta l’ora x dei saldi estivi. Secondo i calcoli di Cna commercio Firenze, ognuno di noi spenderà tra i 150 ed i 160 euro. Un piccolo gruzzoletto che, però, “non riuscirà a ribaltare l’andamento negativo delle vendite di abbigliamento estivo, in particolare negli esercizi commerciali tradizionali", come affermano sconsolati da Cna, dopo aver condotto un’indagine proprio sui saldi che stanno per iniziare.

“Le piogge e le temperature inferiori alle medie stagionali hanno inciso fortemente, fino a pochi giorni fa, sulle vendite – dicono da Cna – E ora, è il timore dei commercianti, a stagione inoltrata i consumatori compreranno di meno sia in termini di valore dell’acquisto che numerici”. E ancora: “A ‘inquinare’ il mercato anche gli sconti già introdotti da qualche settimana: si tratta di saldi surrettizi, insomma, fatti soprattutto dalle grandi catene ma anche dai negozi tradizionali, alle prese con la crisi dei consumi innescata dall’inflazione e dalla crescita delle cosiddette spese obbligate, a partire dalle bollette e dai mutui”, il commento di Paola Lorenzini, coordinatrice Cna commercio.

Accanto ai classici saldi dei capi di abbigliamento e dei relativi accessori, anche quest’anno a scontare i propri prodotti saranno pure esercizi commerciali specializzati in diverse merceologie: attrezzature sportive, arredamento, perfino prodotti agro-alimentari (vino incluso).