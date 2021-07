Firenze, 3 luglio 2021 – Oggi sono iniziati i saldi estivi in Toscana. Secondo le previsioni di Federmoda-Confcommercio Toscana sarà pari a circa 180 milioni di euro il giro d'affari generato dai saldi estivi 2021. Sei famiglie su dieci approfitteranno degli sconti per fare acquisti nei negozi di abbigliamento, calzature e pelletterie della regione, investendo un budget medio di 180 euro ciascuna e 78 euro a persona. Stesse cifre per il capoluogo, dove la spesa media si attesterà sempre a 180 euro a famiglia. La media nazionale si ferma invece a 171, ma ancora lontano dalle 230 dell’ultima estate pre-pandemia, quella del 2019.

Già prima dell'apertura al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio c'erano molte persone in attesa, in fila e con la mascherina. Si prevede un forte afflusso anche agli outlet, come il The Mall e l'outlet di Barberino, oltre che nei negozi delle città, spcialmente nei centri storici come Firenze.