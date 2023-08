"Saldi estivi 2023 a Firenze: ci saremmo aspettati risultati più brillanti"

"È ancora presto per fare il bilancio finale, ma è probabile che i saldi estivi 2023 si chiuderanno in leggero rialzo rispetto a quelli del 2022". Tutto positivo quindi? Non proprio, visto che il 2022 era ancora segnato dai postumi della pandemia: oltre due anni di relazioni sociali allentate, smartworking, lezioni da remoto e quindi meno occasioni per sfoggiare abiti e scarpe nuove. Franco Marinoni, direttore di Confcommercio Toscana, fa un’analisi e un primo bilancio sull’andamento degli sconti estivi che si stanno per concludere. "Nel 2023 – afferma – ci saremmo aspettati risultati ancora più brillanti, che invece non ci sono stati per tutti. Chi lavora con i turisti, stranieri soprattutto, ha visto vendite più brillanti, perché i turisti sono curiosi, entrano nei negozi, amano approfittare degli sconti per portarsi a casa un souvenir della moda italiana. Le famiglie fiorentine, invece, hanno improntato lo shopping alla cautela: sullo sfondo, la preoccupazione per l’andamento dell’economia, tra inflazione che cresce, mutui in rialzo, spese obbligate. Peccato, perché la partenza dei saldi era stata buona: dopo il clima di maggio e giugno, la gente aveva ritrovato la voglia di fare acquisti. Voglia che è progressivamente calata da fine luglio, quando la priorità per molti è diventata quella di mettere da parte i soldi per godersi le vacanze".