Saldi da 150 euro a testa "L’estate è arrivata tardi e si spenderà di più" Ma occhio alle truffe

di Rossella Conte

È partito il conto alla rovescia per il fischio di inizio dei saldi estivi 2023 che cominceranno giovedì 6 luglio e dureranno 60 giorni per terminare il 4 settembre con i fiorentini che spenderanno in media 150 euro a testa, secondo i dati Confesercenti Firenze.

La caccia all’occasione sta per partire ma a le associazioni dei consumatori mettono in guardia: diffidare di sconti troppo accentuati e far sempre caso all’etichetta per valutare sia il prezzo di partenza che quello in saldo. La data di avvio dei saldi è la stessa in tutta Italia.

Secondo gli accordi presi in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’avvio dei saldi estivi dovrebbe coincidere ogni anno con il primo sabato di luglio. Per il 2023 tuttavia ciò avrebbe significato aprire la stagione promozionale sabato 1, data considerata eccessivamente anticipata da parte delle associazioni nazionali di categoria.

"Anche se la partenza in un giorno infrasettimanale sarà forse meno brillante del solito, confidiamo anche quest’anno in un aumento delle vendite grazie soprattutto al ritorno del turismo nazionale ed internazionale in particolar modo sulla costa e nelle città d’arte – sottolinea Franco Marinoni, direttore Confcommercio Toscana -. Per tante persone i saldi estivi potranno rappresentare una vera opportunità di risparmio, considerato l’aumento generale del costo della vita. In quest’ottica, l’acquisto nei negozi di prossimità sostiene tanto la rete commerciale quanto il consumatore, perché rappresenta un valore in termini economici, ambientali e sociali". Per Confesercenti Firenze, i fiorentini acquisteranno soprattutto costumi, t-shirt e sandali. "Secondo le nostre stime - sottolinea Lapo Cantini, responsabile settore abbigliamento Confesercenti - si spenderà in media 150 euro a testa, il 10% in più rispetto allo scorso anno poiché l’estate parte ora".

Non solo abbigliamento. Saldi al via da giovedì 6 anche per gli acquisti dei prodotti tipici del territorio offerti a prezzi ribassati: dalla carne al pesce fino a pane, frutta, uova, verdura, prodotti da forno, specialità toscane e piatti della tradizione. In concomitanza con le tradizionali svendite estive, tornano al piano terra dello Storico Mercato Centrale anche gli sconti degli alimentari contro il caro vita. "La stagione - spiega Paolo Gori, commerciante e vicepresidente di Confartigianato - è partita in ritardo e il magazzino è ancora pieno: si è registrata una flessione già marcata a maggio e ancor più pesante a giugno, con un picco negativo vicino all 20%. Le attese per i prossimi saldi sono alte: almeno un recupero del 15-20% così da salvaguardare la stagione". Le associazioni dei consumatori consigliano di fare una ricognizione prima della partenza degli sconti, per controllare i cartellini dei prodotti che si vogliono comprare in modo da poter smascherare – al momento delle promozioni – eventuali prezzi gonfiati. I commercianti, durante i saldi, devono esporre in modo chiaro il prezzo prima dello sconto e la percentuale di ribasso.