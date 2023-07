Sagrati deturpati dalla movida Le chiese annegano nei drink L’ira dei frati di Santo Spirito

di Antonio Passanese

FIRENZE

La comunità agostiniana di Santo Spirito è in rivolta. Dopo mesi di silenzio, il priore, padre Giuseppe Pagano, torna a tuonare contro il Comune. E questa volta lo fa per contestare "le inutili e pericolose" basi di ferro e cemento a cui, fino a un anno fa, era legato il cordone che avrebbe dovuto impedire l’accesso al sagrato della basilica del Brunelleschi da parte del popolo della movida. Tagliata e portata via la corda, quei pioli "ora si sono trasformati in toilette per cani e in una propaggine dei locali. Tanti ragazzi li usano come tavolini, per poggiarci su drink e cibo". Padre Giuseppe aveva chiesto a Palazzo Vecchio di portarli via perché "deturpano il sagrato", ma dopo un primo sì da piazza della Signoria è arrivato il dietrofront. "Mi è stata inviata una lettera ufficiale dall’assessorato competente in cui si afferma che quei basamenti verranno trasformati in fioriere. Come comunità agostiniana siamo indignati e ci chiediamo come mai nessuno, di quelli che contestava la cancellata, abbia preso posizione contro quei ferri arrugginiti che deturpano lo spazio antistante la basilica – continua il priore –. Piuttosto, vorrei chiedere all’amministrazione: dove sono i cartelli anti bivacchi promessi da anni? Ne ho parlato anche con le forze dell’ordine e queste sono d’accordo con me". Dopo varie insistenze, e continui tira e molla, padre Pagano ha saputo che, al contrario di quanto si pensasse, l’ordinanza di Nardella per liberare il sagrato è ancora valida "e dunque quei pioli, anche se arrugginiti, servono come deterrenti. E non so come, verranno coperti con nuove piante". Ma i frati di Santo Spirito sono furiosi anche per gli spettacoli che l’assessorato alla Cultura ha deciso di organizzare per tutta l’estate sul sagrato, "che è di competenza della chiesa e quindi luogo sacro. Non siamo stati coinvolti, non ci è stato chiesto nessun permesso. Perché il Comune non ha montato un palco in piazza? E perché non sono stati organizzato eventi sugli altri sagrati? Quelle per noi non sono azioni culturali".

E se le scalinate della basilica brunelleschiana, tutti i fine settimana, continuano a essere il ritrovo di centinaia di giovani che poi lasciano a terra bottiglie, bicchieri, contenitori per la pizza e tanto altro sudicio, non va meglio neanche in altre zone della città. "Sagrato violato anche in Sant’Ambrogio", denuncia il comitato “Manoiquandosidorme“. E per far capire in che modo viene ridotto, gli attivisti dell’associazione hanno fotografato un operatore di Alia mentre con una pompa prova a ripulire i bagordi del sabato notte. "Sono grato ad Alia per questo servizio che viene fatto tutti i giorni – afferma il parroco don Daniele Rossi – Per quanto riguarda le bottiglie e tutto il resto lasciato su scalinate e sagrato, beh quella è una questione di educazione. Uno o ce l’ha o non ce l’ha". Poi ci sono i sagrati di piazza del Carmine – ormai divenuto il ritrovo di decine di gruppi di ragazzi che bevono a volte fino a stare male, lasciando poi tutta la spazzatura anche davanti al portone settecentesco della basilica – e di Santa Croce. Proprio quest’ultimo il sabato sera si trasforma anche in una discoteca a cielo aperto, mentre il basamento della statua di Dante viene utilizzato per i propri bisogni corporali. E fino a notte fonda, oltre alla musica sparata a tutto volume, e che disturba il sonno dei pochi residenti e dei tanti turisti, non è difficile trovare venditori abusivi di alcol e spacciatori che fanno affari d’oro.

"E’ indispensabile che anche in Santa Croce ci sia un presidio delle forze dell’ordine, soprattutto nel fine settimana perché qui la situazione è esplosiva", afferma Michele, uno dei componenti del comitato per il decoro della piazza e host di Airbnb. Intanto, da Alia fanno sapere che sono diverse le tonnellate di spazzatura raccolte dagli operatori la domenica mattina. E su chi ricadono i costi? Per la maggior parte sui locali e per il resto sui residenti attraverso la Tari.