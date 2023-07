Sagra del Perdono a Vaggio

È Festa del Perdono a Vaggio: al circolo Arci, stasera cena gratuita per tutti i soci. Domani pizzeria e zona giovani con Dj Gabriele Bertini, Domenica musica con la Crikka tribute band. Lunedì tombola sociale e cocomerata e infine martedì ballo liscio con Manuela Ornella. Altri eventi nel fine settimana valdarnese: oggi dalle 19 in piazza Auzzi e piazza Santa Lucia a Incisa sarà una “Notte di Mezza Luna“, con street-food, musica e negozi aperti e l’organizzazione del Centro Commerciale Naturale “Botteghe del Petrarca“. Domani alla Fattoria Palagina, dalle 9,30 alle 18,30 sarà in azione la trebbiatrice d’epoca per l’ultima fase del raccolto e si potrà partecipare ad attività gratuite come “mani in pasta“ e “impariamo a trebbiare“. Per i bambini laboratori a tema e per tutti “Alla riscoperta dei grani antichi“ con Claudio Pozzi.

Ma.Pl.