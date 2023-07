Sagra del Cocomero a Reggello: 5 Giorni di Eventi e Tradizioni

Al via oggi a San Donato in Fronzano la Sagra del cocomero-festa delle Quarantore che unisce tradizione e religione per 5 giorni di eventi. Organizzato dall’Asd San Donato in Fronzano e dal presidente Luca Cappelloni, si svolge agli impianti comunali intitolati a Marco Corsini, giovane del paese scomparso prematuramente. Si parte oggi alle 19,30 con l’apertura degli stand gastronomici. Alle 21.30 musica dal vivo con Salvatore Messina. Domani la colonna sonora è affidata a Pierluigi, domenica al duo Iacopo Nocentini e Gino Sound. Lunedì 24 la festa prosegue con un tuffo nella natura: dalle 19,30 camminata in mezzo al verde delle località caratteristiche del paese di San Donato in Fronzano, al termine merenda per tutti offerta dall’Asd San Donato. Martedi 25 luglio gran finale: alle 21 la solenne processione religiosa tra le vie del paese, al termine tombola con ricchi premi, il cui ricavato sarà devoluto alle associazioni Mitofusina 2, che si occupa della ricerca per la cura di malattie rare, e Aiaba, associazione per l’autismo.