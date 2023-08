Sabotatori sui binari Chi ha agito sapeva come muoversi Anarchici, 30 nel mirino

Nell’indagine sui sabotatori che martedì sera hanno lanciato l’allarme bomba dalla colonnina sos nella galleria dell’Alta Velocità mandando in tilt la circolazione, una certezza c’è. Chi ha agito conosceva bene il percorso per arrivare sulla tratta appenninica della ferrovia, dove si trovava il cancello (divelto) per accedere all’area protetta di Rfi passando per un sentiero sterrato, quali telecamere oscurare (sono stati tagliati i fili) per restare invisibile e quale strumentazione tecnica danneggiare o rubare per evitare il controllo da remoto della linea.

Non era la prima volta.

Una base di lavoro investigativo che sta indirizzando gli investigatori dell’Antiterrorismo – l’indagine è stata avviata dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli, coordinatore della Dda per attentato ai trasporti con finalità di terrorismo e eversione, danneggiamento, furto e procurato allarme – nella direzione dei precedenti. Proprio su quella tratta infatti si sono verificati in passato una serie di danneggiamenti e incendi: l’Alta velocità è da sempre la mania inquientante degli anarchici. E, in particolare di quanti, decidono di passare all’azione. La storia recente degli attentati messi a segno dalla galassia antoagonista va tutta in quella direzione.

Al momento non ci sarebbe alcun identificato nell’inchiesta ma gli investigatori sono al lavoro su una trentina di nominativi di personaggi che si sono distinti per aver fatto il salto di qualità nell’ambito dei "gruppi di affinità" e stanno verificando, in particolare, chi era in zona martedì sera. L’ipotesi è che l’ideazione del sabotaggio e l’entrata in azione siano state dettate dalla linea dura della magistratura e delle forze dell’ordine che, martedì mattina, quasi in contemporanea hanno sgomberato a Firenze l’immobile di via Ponte di Mezzo occupato dagli anarco autonomi mentre a Carrara veniva disarticolata una cellula che voleva fare proselitismo, soprattutto tra i giovani attraverso un periodico.

Ma i sabotatori hanno avuto poco tempo per studiare il piano e percorrere i sessanta chilometri che, ad esempio, separano Firenze dall’imbocco della galleria passanto per strade secondarie.

Gli occupanti, gli indagati e la galassia a loro vicina è sotto osservazione. Digos e Polfer hanno scaricato da Rfi le immagini delle altre telecamere lungo il tracciato nella speranza di intercettare un frame interessante, controlli anche lungo la strada per raggiungere Firenzuola in Mugello. E, non è escluso, che la registrazione seppur breve dell’allarme ("C’è una bomba") possa tornare utile ai fini della comparazione del timbro vocale.

Intanto i due anarchici rimasti sul tetto dello stabile sgomberato in via Ponte di Mezzo ieri sera verso le 22,30 sono scesi dopo oltre sessanta ore di protesta mentre altri compagni presidiavano in una decina di tende il giardino di via Mariti. Oggi alle 19 manifesteranno.

R.F.