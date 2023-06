Sabato e domenica c’è Firenze Rocks Modifiche al traffico intorno alle Cascine

Sabato 17 e domenica 18 torna il Firenze Rocks, scattano provvedimenti di circolazione nell’area interessata. In viale del Visarno, dall’intersezione tra piazzale Jefferson all’intersezione con via delle Cascine, previsto il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli dalle 13 del 17 alle 2 del 19 giugno. Dalle 13 del 17 giugno alle 2 del 18 giugno e, il giorno successivo, dalle 13 del 18 giugno alle 2 del 19 giugno, divieti di sosta e transito anche in via Berio, via del Fosso Macinante, via Rhoda De Bellegarde De Saint Lary, piazzale Jefferson, viale del Pegaso. viale degli Olmi, via delle Cascine (tra piazzale delle Cascine e via Paisiello), viale del Visarno tra via Fosso Macinante e piazzale Jefferson, viale del Quercione, Piazzale Kennedy, viale della Tinaia, viale Lincoln, piazza Vittorio Veneto, via dell’Aeronautica, via del Barco e piazzale delle Cascine.

Nel piazzale stesso sarà istituito un parcheggio lato piazza Mazzei, su tutto il fronte tra il viale del Quercione e il viale della Tinaia destinato ai portatori di handicap; mentre su tutta l’area antistante il Poligono di Tiro e il civico 15 sarà istituito il parcheggio per invalidi, vendors e ospiti. Per ciclomotori e motocicli, parcheggio dedicato in piazza Vittorio Veneto lato parco delle Cascine. Sono previste alcune modifiche alle linee di Tpl urbano. In particolare, per quanto riguarda la linea 55, il percorso rimarrà invariato dall’inizio del servizio fino alle 13, mentre saranno soppresse da inizio servizio le fermate in viale degli Olmi prossime al piazzale delle Cascine (Galoppo e Ippodromo del Visarno); dalle 13 il servizio sarà limitato con capolinea in piazza Puccini. La variante 17C dalle 13 sarà deviata sull’itinerario 17B in via Boito.

E’ istituito il divieto di sosta in piazza Vittorio Veneto lato Cascine anche per i mezzi in servizio di Tpl extraurbano. Tutte le linee che attualmente si attestano in piazza Vittorio Veneto lato Cascine pertanto, a partire dall’inizio del servizio del 17 giugno fino al termine del 18 giugno, faranno capolinea al nodo Guidoni. Previsto un servizio straordinario della tramvia con l’orario prolungato fino alle 2 come nel fine settimana. Il 17 giugno per T1 e T2 saranno garantite circa 15 corse all’ora per direzione con frequenza di passaggio di circa 10 minuti; per il 18 giugno circa 10 corse con passaggio di circa 13 minuti. Previsto il potenziamento della dotazione sia di biciclette che di monopattini in sharing in diversi punti strategici come le stazioni ferroviarie, il centro, l’Oltrarno, piazzale Montelungo, il parcheggio della Calza.