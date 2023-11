’Sabati favolosi’. Al via gli incontri in biblioteca

PONTASSIEVE

Tornano in Biblioteca i "Sabati Favolosi". Una serie di storie fantastiche destinate solo ed esclusivamente ai bambini, che - fino al termine del prossimo mese di maggio - avranno possibilità di sognare ed ascoltare racconti in grado di attrarre la loro curiosità. I "Sabati Favolosi" sono, nel concreto, un ciclo d’incontri che ogni settimana, da ottobre a maggio, propone animazioni alla lettura e laboratori per i bambini. Quest’anno protagoniste saranno le storie di animali fantasiosi. Un modo divertente per scoprire il piacere della lettura ad alta voce e farsi catturare dalla magia del racconto. L’ingresso a tutti i pomeriggi dell’iniziativa è totalmente libero e gratuito. Per informazioni, eventuali prenotazioni e notizie sul programma completo dell’iniziativa è possibile rivolgersi alla biblioteca comunale, L.B.