S. Lorenzo L’antica bellezza dei locali delle stimmate

Dopo tre anni di lavori, vengono restituiti alla città i locali delle "Stimmate", nei sotterranei della Basilica di San Lorenzo. Questi spazi, che oggi alle 15,30 saranno inaugurati dal cardinale Giuseppe Betori, furono concessi dal granduca Ferdinando I e dal Capitolo laurenziano alla Compagnia delle Sacre Stimmate di San Francesco per le proprie riunioni, e rappresentano un’eccellenza storico-artistica, riportata alla luce dopo anni di abbandono. L’Opera Medicea Laurenziana e la Parrocchia di San Lorenzo hanno presentato il restauro dei prestigiosi ambienti, che si aprono proprio sotto la Sagrestia nuova di Michelangelo, sepolcreto della famiglia Medici. "Restituiamo un importante tassello della storia di Firenze riguardante le confraternite laicali che gravitavano attorno a San Lorenzo" spiega Paolo Padoin, presidente dell’Opera Medicea Laurenziana.

"Mi auguro che questi ambienti recuperati, di grande valore artistico – spiega Monsignor Marco Domenico Viola, priore di San Lorenzo – tornino ad essere un luogo di aggregazione in chiave culturale, con conferenze, concerti ed esposizioni". E non manca il giallo della grande tomba senza epigrafe nella sala dei Lotteringhi Della Stufa, "priva di iscrizione per motivi politici". "Siamo accanto alle sepolture Medicee, chi sarà mai questo personaggio senza nome? – si chiede Monsignor Viola – Spero in futuro si possa trovare una risposta". Il ritrovamento della volta affrescata da Niccolò Nannetti, ha dato il via ai lavori di restauro per circa 130mila euro, col contributo della Fondazione CRF, della parrocchia e dell’Opera medicea.

Una pubblicazione ricostruisce la storia della Compagnia e restituisce il restauro: s’intitola La Compagnia delle Sacre Stimmate di San Francesco in San Lorenzo a Firenze, edito da Mandragora, ed è curata da Marco Coppe, Marco Domenico Viola, Ludovica Sebregondi con la campagna fotografica di Antonio Quattrone. Il restauro restituisce al pubblico i portali in pietra serena, le architetture, le pavimentazioni ripristinate, tutto per incorniciare gli importanti arredi o quanto rimane del patrimonio artistico, riportato nella sede originale.

Maurizio Costanzo