Rusciano, lite sul recupero mancato. La sinistra: "Fallimento della giunta". La replica: "No, Comune parte lesa"

Sul futuro della villa di Rusciano, per il consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi è "un fallimento della giunta", per l’assessore al patrimonio di Palazzo Vecchio Maria Federica Giuliani "il Comune è parte lesa", dopo che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli si è sfilata. "A novembre 2021 - ricorda in una nota l’assessore - Comune e Agenzia delle dogane hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per realizzare un intervento di riqualificazione e ristrutturazione dell’immobile, attualmente occupato dagli uffici della direzione ambiente di Palazzo Vecchio. La stessa Agenzia delle dogane aveva presentato il progetto di fattibilità". Giuliani spiega che "dopo cinque mesi di silenzio è arrivata, via pec e senza passaggi informali precedenti, una nota nella quale la stessa Agenzia annunciava di non poter proseguire l’operazione per effetto dello stop della direzione generale Toscana e Umbria.