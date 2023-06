Firenze, la ruota panoramica cerca casa. “Collocazione stabile, non solo a Natale”

Firenze, 20 giugno 2023 – Il successo che ha riscosso la ruota panoramica alla Fortezza Da Basso nel periodo natalizio non è passato inosservato. Tanto che prende campo la possibilità di individuare un'area in città, che sia la Fortezza o altra, con le stesse caratteristiche, dove una ruota panoramica possa essere collocata in modo duraturo, inserendosi come elemento di novità nell'architettura cittadina, o comunque per un periodo congruo per soddisfare la domanda dei cittadini e dei visitatori. Questo quanto prevede la mozione, primo firmatario il presidente della Commissione cultura e sport Fabio Giorgetti e sottoscritta anche da altri consiglieri del Partito Democratico: Nicola Armentano, Enrico Conti, Alessandra Innocenti, Donata Bianchi, Renzo Pampaloni, Francesca Calì, Massimiliano Piccioli, Francesco Pastorelli e dal capogruppo della Lista Nardella Luca Santarelli, approvata dal Consiglio comunale.

''La ruota panoramica ha riscosso grande successo nel periodo natalizio, a Firenze. Un' iniziativa – spiega il presidente della Commissione cultura e sport Fabio Giorgetti – che merita senz'altro di essere replicata in futuro ma per la quale, vuoi per l'investimento profuso, vuoi per le complesse operazioni di montaggio e smontaggio, vuoi per valutarne adeguatamente l'impatto sui luoghi e, complessivamente, sulla realtà cittadina, è opportuno e necessario un esame approfondito che porti a individuare un'area, con caratteristiche assimilabili a quelle del giardino della Fortezza ove la struttura ha già trovato collocazione per un periodo e se dovesse essere ricollocata presso la Fortezza dovrebbe avere, quantomeno, una durata significativa''.

''Va tenuto di conto che la ruota ha riscosso un notevole successo ed apprezzamento da parte di cittadini e visitatori che hanno potuto godere di un luogo di aggregazione e ammirare la città da una prospettiva certamente suggestiva e affascinante, un'esperienza, insomma – conclude il presidente della Commissione cultura e sport Fabio Giorgetti – che vogliamo valorizzare e portare avanti''.