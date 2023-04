Rugby, 500 ragazzi in campo nel Torneo Rinoceronte

Oltre 500 ragazze e ragazzi si sono dati appuntamento, lo scorso fine settimana, a Sesto e a Calenzano per il primo Torneo Rinoceronte, organizzato dal Sesto Rugby per festeggiare i 40 anni di attività. Ben 40 squadre delle categorie under 7, under 9, under 11 e under 13 di undici società sportive provenienti da tutto il Centro Italia si sono affrontate sul campo in una festa resa possibile da oltre cento volontari e dal coinvolgimento delle associazioni Vab, La Racchetta, Associazione Nazionale Carabinieri e Croce Viola. Alla cerimonia di chiusura hanno preso parte anche l’assessore sestese allo sport Damiano Sforzi e quello di Calenzano Laura Maggi: "Un ringraziamento a Piero Focardi, presidente della società – ha detto Sforzi - a Riccardo Bonaccorsi, presidente della Federugby toscana e a tutte e tutti i volontari, gli allenatori, gli accompagnatori che hanno reso possibile questa manifestazione".