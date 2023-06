Rufina, Saharawinsieme Odv cerca persone per l'accoglienza estiva dei bambini Saharawi

In vista dell’accoglienza estiva l’associazione Saharawinsieme Odv cerca persone a sostegno delle attività di gioco ed accompagnamento previste dal programma di accoglienza dei bambini Saharawi sul territorio della Valdisieve. II primo periodo di lavoro andrà dal 3 al 14 luglio prossimi sul territorio di Rufina; poi, ancora, dal 14 al 23 luglio a Dicomano e dal 10 al 20 agosto a Pontassieve). Per ogni periodo di lavoro è previsto un rimborso spese forfettario pari a 350 euro, al lordo delle ritenute fiscali. È inoltre previsto un rimborso chilometrico relativo al consumo di carburante in caso di utilizzo della propria vettura durante l’orario di servizio. Le domande dovranno essere presentate entro domani, giovedì 22 giugno, alle ore 13. Per info [email protected] oppure 3462452231. Modulistica e bando completo sono reperibili agli indirizzi www.comune.pontassieve.fi.it e https:www.facebook.comsaharawinsieme.

L.B.