Rudi Frassineti chiama i cittadini a raccolta: incontro programmatico

La candidatura non è ufficializzata, ma Rudi Frassineti potrebbe essere il secondo candidato per le prossime elezioni comunali a Marradi, dopo la ricandidatura del sindaco Triberti. L’esponente di Sinistra Civica Ecologista ha infatti lanciato "un percorso civico sganciato da qualsiasi appartenenza politica e partitica – spiega– "un percorso che parte da una serie di tavoli tematici in cui tutti potranno portare idee, progetti, proposte: saranno i marradesi, per la prima volta, a scrivere gli obiettivi che chi amministrerà Marradi nel prossimo futuro dovrà portare avanti". E per far questo ecco l’iniziativa "Immagina Marradi", con un primo incontro che si tiene alle 20 presso l’Urban Center. Interverranno Sebastiano Frassineti, Emily Clancy di Coalizione Civica e vicesindaco di Bologna e Rudi Frassineti che introdurrà "Anima Marradi", percorso civico partecipato.