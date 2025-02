Rubinetti a secco nelle aree collinari

Possibili, anzi prevedibili, mancanze d’acqua in alcune aree collinari del territorio calenzanese il prossimo lunedì, ma i disagi non saranno dovuti a guasti o a interventi in ponte a cura di Publiacqua. L’azienda informa infatti i residenti in zona che per lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti potranno registrarsi, dalle 8,30 del 10 febbraio, abbassamenti di pressione e più evidenti mancanze d’acqua in località Carraia, Pontenuovo e zone limitrofe. Zone in cui sono presenti insediamenti residenziali ma anche ristoranti, alberghi, ed esercizi commerciali. Stando alla tabella di marcia fissata la situazione, per i cui inevitabili disagi Publiacqua si scusa con chi abita in zona, dovrebbe tornare a normalizzarsi gradualmente nel corso del pomeriggio.