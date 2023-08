Rubinetti a secco al Polo universitario di Sesto: disagi per lavori di Publiacqua

Per lavori programmati sulla rete idrica a cura di Publiacqua dalle 8 di domani e di venerdì sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nella zona del Polo universitario. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile. Previsti disagi, anche per l’attività del campus, per cui Publiacqua si scusa.