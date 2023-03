Rubato persino il defibrillatore

di Nicola Di Renzone

e Paolo Guidotti

"Lo riacquistiamo noi, il defibrillatore rubato. Un gesto infame. Purtroppo atti teppistici sono frequenti. Ma far sparire un apparecchio che può salvare una vita è veramente roba da pazzi". Lo dice il sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni, a proposito della sparizione del defibrillatore collocato nel parco della Misericordia, donato dalla famiglia e dagli amici in memoria del pasticcere borghigiano Paolo Timori e lì collocato dalla Misericordia, che di questi apparecchi ne ha installati ben tredici, tra capoluogo e frazioni. Ieri mattina una cittadina passando dal parco, si è accorta della sparizione dell’apparecchio e ha avvisato la polizia municipale, che a sua volta ha avvertito la Confraternita.

Ora si stanno visionando i filmati delle quattro videocamere del parco, per scoprire i responsabili. Il defibrillatore era all’interno dell’arco di ingresso al parco, ed era uno dei due donati alla Misericordia borghigiana dalla famiglia Timori. Un altro è posto all’inizio della pista ecoturistica lungo Sieve. Per questo il Provveditore della Misericordia Piero Margheri è assai amareggiato: "Alcuni giorni fa avevamo fatto il solito giro di controllo ed era tutto a posto. Purtroppo non è la prima volta che veniamo colpiti da gesti di questo tipo. Circa un anno fa venne rubato il defibrillatore che avevamo installato fuori dal cimitero che la nostra associazione gestisce qui a Borgo. In quel caso lo abbiamo ricomprato e installato all’interno del cimitero, per maggiore sicurezza. Peccato però essere costretti a queste precauzioni, perché fuori poteva essere più utile e più accessibile".

Ma non è finita. Perché solo venti giorni fa il defibrillatore installato nella frazione di Grezzano era stato tolto dalla sua teca e gettato a terra. Un atto vandalico quest’ultimo, diverso dai furti di Borgo, ma ugualmente molto spiacevole.

"Non capisco - conclude Margheri -, tra l’altro questi apparecchi sono dotati di un codice di sicurezza necessario per la manutenzione delle piastre e possono essere identificati".

Il sindaco condanna il gesto, ma guarda avanti, pur molto preoccupato da atti teppistici che si accaniscono contro i beni pubblici: "Di recente – dice Omoboni - è stata spaccata la pensilina a villa Pecori e l’abbiamo già sostituita. Ora faremo lo stesso con questo apparecchio salvavita. Borgo San Lorenzo ha un alto livello di cardioprotezione, ci sono almeno 18 apparecchi installati, tra capoluogo e frazioni. Ora dobbiamo puntare sulla formazione affinché tante persone possano imparare a utilizzare questi preziosi apparecchi".