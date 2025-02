Rubano un paio di occhiali da sole ma il negoziante reagisce. Arrestati due diciottenni

Due ragazzi appena maggiorenni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria, perchè, secondo quanto spiegato dall’Arma in una nota, dopo essersi impossessati di un paio di occhiali da sole esposti all’esterno di un negozio in via dell’Albero a Firenze, hanno aggredito il proprietario che li aveva sorpresi e aveva cercato di riprendersi quanto sottratto.

Il fatto è accaduto il 12 febbraio scorso, ma solo oggi i carabinieri ne hanno dato notizia. I due arrestati sono entrambi di nazionalità tunisina. A fermarli sono stati dei militari che, passando nei pressi del negozio, sono stati richiamati dalle urla del negoziante che cercava aiuto da chiunque potesse darglielo: dopo un breve inseguimento a piedi i carabinieri sono riusciti a fermare i due giovani. Recuperati e restituiti gli occhiali rubati al proprietario. Quest’ultimo, si spiega, non ha avuto bisogno di cure mediche per l’aggressione subita dai due ragazzi di 18 anni che sono ora a disposizione della magistratura.