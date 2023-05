Rubano anche i passeggini

FIRENZE

Un furto tanto crudele quanto maldestro quello avvenuto martedì mattina in via Bronzino, a Monticelli. Qualcuno si è introdotto per le scale di una palazzina e ha saccheggiato tutto ciò che ha trovato sui pianerottoli. I ladri non si sono fatti scrupoli a rubare un passeggino a una coppia di neogenitori: "Lo lasciamo spesso sul pianerottolo perché la nostra casa non è molto grande – racconta Niccolò – Purtroppo ci siamo resi conto che qualcuno lo aveva preso. E contemporaneamente aveva rubato una valigia al pianerottolo di sotto".

Ma evidentemente i delinquenti non avevano controllato bene il contenuto: infatti la valigia conteneva scarpe nuove e sarebbe potuta sembrare di valore a una prima occhiata; se non ché erano le calzature di un campionario per rappresentanti, contenenti una sola scarpa per paio, difficilmente piazzabili dunque.

I ladri hanno provato inoltre a entrare nell’appartamento di una terza condomina, un’anziana, forse credendo che non fosse in casa. Ma come la donna ha sentito armeggiare alla porta ha cominciato a urlare "chi è?", al che i malintenzionati se la sono data a gambe.

Ma non è il solo caso di furti in zona in questi giorni: come ormai triste abitudine Monticelli si è svegliata queste mattine con una distesa di finestrini rotti: in particolare sono state colpite via dell’Olivuzzo, Lungarno Santa Rosa e via Pisana. In quest’ultima strada, i ladri non si sono accontentati di sfondare i vetri alle macchine la notte, ma sono anche entrati di giorno nel parcheggio di un negozio e hanno saccheggiato l’abitacolo alle spalle del commerciante, mentre questo era impegnato a lavorare,. Anche in una casa in via di Monte Oliveto, i topi d’auto hanno scavalcato il cancello di un giardino privato e rubato dentro una macchina nella notte.

Carlo Casini